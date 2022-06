Kirchliches Leben in Brüggen : Wie Markus Terporten seine Primiz in Bracht feierte

Markus Terporten liest seine erste Messe in Bracht als Priester. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

brüggen Bischof Helmut Dieser hat Markus Terporten aus Brüggen-Bracht zum Priester geweiht, am folgenden Tag feierte er seine erste Messe in Bracht.

In der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Brüggen-Bracht war kein einziger Platz mehr frei, dicht drängten sich die Menschen, als der frisch geweihte Neupriester Markus Terporten am Sonntag begleitet von seinen Mitzelebranten, einer Schar Messdienern, Vertretern von Schützenvereins, Feuerwehrlöschzuges sowie seiner Familie, Freunde und Wegbegleiter durch den Mittelgang zum Altar schritt. Einen Tag zuvor hatte er im Aachener Dom von Bischof Helmut Dieser die Priesterweihe erhalten.

Pfarradministrator und Domkapitular Klaus Esser erzählte bei der Begrüßung, wie er Terporten nach seiner Weihe gefragt habe, wie es ihm gehe. Seine Antwort sei gewesen: „Richtig gut.“ Den Pfingsttag erwähnend, wünschte Esser ihm: „Dass du dich bewegen lässt von Gottes Geist und Liebe.“ Er habe ihn immer als lebendigen Zeugen erlebt: „Bewahre dir das!“ Dann eröffnete Markus Terporten den festlichen und würdevoll gestalteten Gottesdienst. Er nahm sich Zeit, seine Familie, seine Kollegen und Freunde und vor allem seinen Großonkel Willy (Wilhelm Pötter) zu begrüßen. Pötter ist ebenfalls Priester: Er schenkte seinem Großneffen den eigenen Primizkelch aus dem Jahr 1961. Auch seinen Mentor Heinz Intrau erwähnte Terporten. Bei ihm und in der Gemeinde St. Willibrord in Herzogenrath-Merkstein verbrachte er seine Zeit als Diakon.

Der Kempener Probst Thomas Eicker war einer von denen, die mit Terporten die Messe feierte: In seiner GdG-Tönisvorst tritt Terporten die erste Stelle an. Seine Primiz widme er, so Terporten, seiner Mutter, Großmutter und Großeltern sowie allen Lebenden und Verstorbenen der Pfarrgemeinde.

Domvikar Peter Dückers, früher Kaldenkirchen, der zu den Persönlichkeiten gehört, die Terporten in den vergangenen Jahren spirituell gefördert und begleitet haben, hielt eine einfühlsame Predigt. Dückers las eine Postkarte von Terporten vor, die ihm dieser vor acht Jahren vom Jakobsweg aus Spanien schickte. Damals habe Terportens Weg eine neue Richtung genommen, er habe sein Theologiestudium begonnen. Nach langer Zeit habe er sich „endlich getraut, ja zu sagen und seinem Leben ein neues Ziel zu geben“.