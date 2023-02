Neue Straßen-Baustelle in Brüggen Gemeinde plant jetzt den Ausbau der Borner Straße

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Im Sommer wird die Gemeindeverwaltung die Borner Straße in Abschnitten ausbauen, der erste reicht vom Kreisel bis Hagenkreuzweg. Dabei geht es insbesondere um eine bessere Lösung für Radfahrer. „Es gibt noch keinen genauen Starttermin“, erklärt Thomas Gotzen vom Fachbereich Bauen. Geplant sei, die Arbeiten im August 2023 zu beginnen. Vorab müsse noch die Genehmigung durch den Fördergeber erfolgen, die Ausführungsplanung abgeschlossen, eine Massenermittlung und ein Leistungsverzeichnis erstellt werden. Wenn das Leistungsverzeichnis erstellt wird, werden laut Gotzen die aktuellen Kosten für den ersten Bauabschnitt ermittelt. „Zu den veranschlagten sechs Monaten für den Straßenbau kommt noch die Bauzeit für Versorgungsträger“, so Gotzen. Einige seien interessiert, in Teilabschnitten Leitungen mitzuverlegen. Da der Umfang dieser Arbeiten noch nicht bekannt sei, könne zur Bauzeit zurzeit nichts gesagt werden.