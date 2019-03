Abfallsystem in Brüggen : Wertstoffhof kommt, aber ohne Kreis

Wenn der neue Wertstoffhof in Bracht fertig ist, sollen solche Bilder der Vergangenheit angehören: Ordnungsamtsleiter Christoph Gehlmann vor überfüllten Altpapiercontainern. Diese sollen komplett abgebaut werden. Foto: Busch

Brüggen Der Ausschuss für Natur- und Umwelt hat der probeweisen Errichtung zugestimmt. Allerdings wird der Vertrag direkt mit der Entsorgungsfirma geschlossen, ohne Beteiligung des Kreises Viersen. Der Hof hat auch Auswirkungen auf die Containersituation.

„Das Thema beschäftigt die Gemeinde nun seit fast fünf Jahren“, sagte Dieter Dresen, Fachbereichsleiter Bauen und Ordnung, „und man hat das Gefühl, wir sind bislang nicht richtig weitergekommen.“ Jetzt ist aber fast sicher: Der Wertstoffhof in Brüggen kommt. Zunächst aber erst einmal für zwei Jahre auf Probe. Einem entsprechenden Beschluss stimmte der Ausschuss für Natur und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Die finale Genehmigung in der Ratssitzung am 2. April ist die letzte Hürde.

Dass ein Wertstoffhof sinnvoll ist und kommen werde, war seit Längerem klar. Zu klären war lediglich noch, ob die Gemeinde Brüggen direkt mit der ortsansässigen Entsorgungsfirma Lankes zusammenarbeiten will oder dem Kreis Viersen die Entsorgungsaufgaben übertragen sollte. Dafür hätte eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen werden müssen. Die Firma Lankes wäre auch bei letzterer Variante weiter als Partner an Bord. Und in beiden Fällen müsste die Verwaltung die Leistung nach der Probezeit wieder ausschreiben.

Info Der Wertstoffhof soll nach Bracht Standort Der geplante Standort des neuen Wertstoffhofs der Burggemeinde ist an der Stiegstraße 72 in Bracht. Baugenehmigung Für das Grundstück liegt bereits seit Oktober 2018 eine baurechtliche Genehmigung vor.

In der jüngsten Sitzung entschieden sich sowohl Verwaltung als auch die Fraktion dagegen. „Wir würden den Wertstoffhof in diesem Fall mit Haut und Haaren übergeben“, warnte Dresen. Der vorgeschlagene Vertrag vom Kreis würde über eine Dauer von 20 Jahren laufen, die Gemeinde allerdings jeden Einfluss darauf verlieren, „in welcher Form das Einsammeln der Abfälle im Bringsystem erfolgt“. Die große Sorge: „Der Kreis hätte die Möglichkeit“, so Dresen, „den Hof anderswo umzusiedeln – auch außerhalb der Gemeinde“, sollte er in Bracht nicht angenommen werden. Im schlimmsten Fall müssten Brüggener Bürger beispielsweise nach Nettetal, um ihren Müll zu entsorgen, so Dresen. „Das ist aus unserer Sicht keine Sache, die man Brüggener Bürgern zumuten kann.“ Die Verwaltung empfahl, diese Zusammenarbeit abzulehnen.

„Wir können dem nur Zustimmen, den Hof ohne den Kreis zu betreiben“, sagte Andreas Bist (FDP). Joachim Voigt (CDU) bedankte sich bei der Verwaltung: „Großes Lob für die Verwaltung. Wir begrüßen es, direkt mit der Firma Lankes zu arbeiten.“ Auch die Grünen stimmten zu. Daniel van den Brock (UBW) stimmte zu und regte an, dass „die Leute gezielt und aktiv über das Angebot informiert werden müssen“.

Der Beschluss des Ausschusses für Natur und Umwelt für den Wertstoffhof beinhaltet zudem noch weitere Vorgehensweisen nach der Errichtung: So werden alle Altpapiercontainer abgezogen, die Containerstandorte für Altpapier, Altglas und Altkleider am Nikolausplatz in Brüggen sowie an der Heidhausener Straße in Bracht werden vollständig aufgegeben. „Auch die Sammelstellen für Elektrogeräte am Bauhoff und an den Gemeindewerken werden aufgelöst und durch den Wertstoffhof ersetzt“, erklärte Dresen. Bereits nach dem ersten Probejahr werden die Erfahrungen im Ausschuss besprochen. „So können wir im Fall der Fälle frühzeitig gegensteuern“, sagte der Fachbereichsleiter Bauen und Ordnung. „Der Ausschuss hat innerhalb der Probezeit alle Möglichkeiten zu korrigieren“, stimmte Uli Siebert (Grüne) zu.