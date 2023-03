Freizeit in Brüggen Werbering setzt auf Trödelmärkte

Eine gute Nachricht für Familien in Brüggen und Umgebung: Der Brüggener Werbering setzt eine 2021 gestartete und überaus beliebte Veranstaltungsreihe fort – die Kindertrödelmärkte in der Fußgängerzone. Sie sollen weiterhin an jedem Freitag während der Sommerferien stattfinden. Ganz unkompliziert, ohne Anmeldung und kostenfrei für alle teilnehmenden Jungen und Mädchen. Nach zwei Jahren ziehen Werbering-Vorsitzende Nicole Kowarsch und Geschäftsführerin Claudia Holthausen ein positives Fazit. „Die Trödelmärkte tragen dazu bei, das Zentrum zu beleben“, sagen die Geschäftsfrauen.