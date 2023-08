Nach archäologischen Funden Weitere Grabung auf Kreuzherrenplatz in Brüggen

Im Einvernehmen mit dem LVR solle in der kommenden Woche eine dritte Sondierung begonnen werden, kündigte die Gemeindeverwaltung in der Ausschuss-Sitzung an. Ob der Platz wie vorgesehen umgebaut werden kann, steht damit noch immer nicht fest: „Es kann sein, dass wir zu einer anderen Art von Planung kommen“, sagte Dresen dazu. Davon, dass für den Umbau zugeteilte Fördermittel gestrichen werden, geht Dresen nicht aus. Wenn die Mittel nicht so wie geplant abgerufen werden, könnte es aber sein, dass die Gemeinde die Zinslast tragen muss.