Brüggen : Weihnachtshaus bleibt dunkel

Das Haus von Familie Storm bleibt, anders als 2016, dunkel. Foto: Claudia Ohmer

Brüggen Ihr Haus an der Genroher Straße lockte Tausende Menschen in die Burggemeinde Brüggen. Doch auch in diesem Jahr bleibt es bei Familie Storm nochmal dunkel. Allerdings kauft die Familie fleißig weiter strahlenden Weihnachtsschmuck. Denn für das kommende Jahr hat sie Pläne.

Wenn Familie Storm die Weihnachtsbeleuchtung anschaltete, dann blieb das in den vergangenen Jahren niemandem verborgen: Ihr Haus an der Genroher Straße 27 war als Weihnachtshaus weit über die Grenzen von Brüggen bekannt. „Manchmal kamen 3000 bis 3500 Menschen in der Adventszeit“, erzählt Florian Storm. Sie konnten leuchtende Weihnachtsmänner, Schlitten, Sterne, Tannen und nahezu jedes erdenkliche Motiv bewundern. „Wir mussten vorher 86.000 Lämpchen kontrollieren“, macht der Brüggener die beachtlichen Ausmaße der Illumination deutlich.

Im Jahr 2016 hat die gesamte Familie zuletzt das Mammutprojekt gestemmt. Neben Florian Storm halfen etwa auch die Mutter, der Bruder und dessen Lebensgefährtin dabei, das Haus festlich zu illuminieren. Doch auch in diesem Jahr wird es wieder dunkel bleiben, bleiben Lichterketten und Lichterschmuck in ihren Verpackungen in der Lagerhalle liegen. „Viel Arbeit und Nachwuchs“ nennt Florian Storm als Gründe für die Auszeit. Oft habe man schon im Juli mit den Vorbereitungen begonnen, alle Elemente mussten auf Funktionstüchtigkeit geprüft und dann aufgehängt werden. Wie viel Stunden das dauert, das kann Storm nur schätzen: „Wir waren bestimmt sechs bis acht Wochen beschäftigt.“