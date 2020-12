Verwirrung um Post in Brüggen : Wechsel bei Postfiliale Borner Straße 41

Brüggen Am Donnertag hatte es widersprüchliche Informationen über die Zukunft der Postfiliale an der Borner Straße 41 in Brüggen gegeben,

In der Postfiliale (Media Store) an der Borner Straße 41 in Brüggen steht zum 14. Januar ein Inhaberwechsel bevor. Dies erklärte eine Sprecherin der Deutschen Post DHL Group am Freitag auf Anfrage. Deshalb werde die Filiale voraussichtlich für einen halben Tag schließen. „Der Standort bleibt an der gewohnten Adresse und gleichen Leistungen am Netz“, erklärte die Sprecherin. Am Donnerstag hattem ein Facebook-Posting der Gemeindeverwaltung über die Schließung dieser Filiale und ein späteres Dementi für Fragen gesorgt.