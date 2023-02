CDU Brüggen zum Haushaltsentwurf 2023 CDU stimmt trotz Fragezeichen und Bedenken zu

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gellen, sehr geehrter Herr Kämmerer Mankowski, meine Damen und Herren,

zunächst möchte ich mich herzlich beim Kämmerer und seinem Team bedanken, die in diesen schwierigen Zeiten das Zahlenwerk im Griff behalten. Dass es sich beim Haushaltsentwurf um einen Plan handelt, der von der Wirklichkeit eingeholt wird, hat nicht zuletzt das Jahr 2022 gezeigt, dessen Haushalt wir im Dezember 2021 beschlossen haben. Da konnte sich niemand einen Krieg mitten in Europa mit all seinen Folgen vorstellen. Der Kämmerer hat in zwei Änderungslisten die Anpassungen gegenüber dem eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung 2023 erläutert. Die Änderungen betrafen dabei vorwiegend die Einarbeitung von neuen Erkenntnissen. Bei einem Fehlbetrag von rund 3,04 Millionen Euro, der nur durch die Ausgrenzung von 1,27 Millionen Euro auf 1,79 Millionen Euro gesenkt wurde, hat keine einzige Fraktion wesentliche Sparideen vorgetragen, wie wir in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses hören durften.

Wo liegt der Fehler? Ich hatte es in meinen Haushaltsreden 2021 und 2022 schon angeführt: Der Haushalt der Kommune wird geprägt durch Ausgaben, die durch die Politik des Brüggener Rates nicht beeinflusst werden können. Die auf inzwischen 45,3 Millionen Euro gestiegenen Gesamtausgaben ergeben sich zu 49,2 Prozent aus Transferaufwendungen und 23,18 Prozent aus Personalausgaben. Wenn dann noch die Dienst- und Sachleistungen von 15,14 Prozent die im Wesentlichen die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Straßen einschließlich explodierender Energiekosten umfassen, sowie Abschreibungen von 5,52 Prozent dazu genommen werden, dann sind mehr als 93 Prozent der Ausgaben im Haushaltsentwurf 2023 festgezogen. Und in den verbleibenden sieben Prozent verstecken sich ebenfalls unveränderbare Positionen wie Pachten und Mieten, Mieten Schulschwimmen,Mieten Ukraine Flüchtlinge und die notwendigen Geschäftsaufwendungen.

Ich fasse mal zusammen: Die Haushaltsberatungen sind DAS Forum, in dem der Rat die Richtung bestimmen soll. Wenn aber von Bund und Land die Kommune mit immer neuen Aufgaben belastet wird, dann gehört auch eine entsprechende finanzielle Ausstattung dazu. Und dieser Grundsatz ist nachhaltig in Schieflage geraten. Ohne Reserven und Gestaltungsspielräume kann auf außerordentliche Ereignisse nicht reagiert werden. Bilanztricks, wie die Möglichkeit der Verschiebung von Ausgaben wegen Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg in zukünftige Haushalte, sind dabei wenig hilfreich – bezahlt werden muss es trotzdem. Die kreative Bezeichnung „außerordentliche Erträge“ ist dabei reinste Augenwischerei.

Durch Anpassung näher an die Ist-Zahlen bei der Gewerbesteuer und Herausnahme der kalkulierten Abschreibungen auf noch nicht durchgeführte Investitionen, wie der Kämmerer in der Sitzung des Haupt- und Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am vergangenen Mittwoch erläutert hat, wird uns heute ein Haushalt zur Beschlussfassung vorgelegt, dessen Minus noch bei knapp einer halben Million Euro liegt.

Dies zwingt uns, weiterhin bei allen Ausgaben die Sparbemühungen fortzusetzen. Die Durchführung von Festen ist nicht originäre Aufgabe der Verwaltung. Daher sollten nicht - wie von der UBW-Fraktion gefordert - zusätzliche von der Verwaltung organisierte Kulturveranstaltungen und Feste in Bracht die Zielrichtung sein, sondern die Rückkehr zur eigenverantwortlichen Organisation der Brüggener Feste. Wir unterstützen den Bürgermeister und die Verwaltung bei den gesetzten Schwerpunkten. Allerdings vermissen wir ein klares Bekenntnis und die Ausrichtung auf das Ziel der Klimaneutralität der Burggemeinde. Zahlreiche Maßnahmen, weit über die energetische Sanierung des Gesamtschulstandortes Bracht hinaus, zeigen die richtige Richtung auf, ohne dass dies als Strategie oder wesentliches Ziel genannt wird. Dies ist aber geboten, wenn Unternehmen und Bürger auf diesem Weg mitgenommen werden sollen.

Die seit Jahren voran getriebene Steigerung der Attraktivität der Fußgängerzone sowie Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept kommen sowohl Bürgern wie auch Touristen zugute. Die Erweiterung der Kapazitäten in Kindergärten und offener Ganztagsschule sind vorgegeben. Hier werden erhebliche Investitionen erforderlich, die richtigerweise in den Finanzplan eingestellt sind.

Ebenso sind Unterhaltung und Instandhaltung der kommunalen Liegenschaften zwingend. Hierzu regen wir an, auch eine Optimierung der Raumplanung vor dem Hintergrund des wachsenden Anteils der Arbeit im Homeoffice im Blick zu halten.

Unseren Kindern wollen wir ermöglichen das Schwimmen zu erlernen. Ein reines Lehrschwimmbecken ist dafür nach Auffassung der CDU-Fraktion allerdings nicht ausreichend. Was wir uns Leisten können, wird sich noch zeigen müssen. Dass das interkommunale Bad die wirtschaftlichste Lösung wäre, ist nach wie vor unbestreitbar. Dafür braucht es jedoch zwei Partner, die beide davon überzeugt sind und voll dahinterstehen.

Ein erstes neues Feuerwehrgerätehaus steht in Bracht zur Realisierung an. Seitens der CDU-Fraktion halten wir die im Haushaltsplan aufgeführten Kosten von 9,1 Millionen Euro einschließlich technischer Ausstattung für zu hoch angesetzt. Das weitere Verfahren wird zeigen, ob und wie die Zielvorgaben der Feuerwehr kostengünstiger erfüllt werden können.

Darüber hinaus sind verschiedene Projekte, die bisher schon kritisch in Rat und Ausschüssen diskutiert aber noch nicht entschieden wurden, in den Finanzplan aufgenommen. Einige davon finden in dieser Größenordnung nicht unsere Unterstützung. Detaillierte Ausführungen führen heute zu weit, da mit der Aufnahme in den Finanzplan keine Freigabe der Mittel erfolgt. Diskussion und Entscheidung hierüber stehen erst in Zukunft an. Ausbau des Radweges zwischen Born und Brüggen für 540.000 Euro, Parkplatz Schwalmufer 270.000 Euro, Unterführung Laarer Bach 30.000 Euro, Unterstellplatz Bauhof 245.000 Euro, Zaun Sportplatz Bracht 90.000 Euro oder die Neugestaltung Weizer Platz 390.000 Euro sind Beispiele, die zeigen sollen, dass dies alle Ortsteile betrifft.

Die Entwicklung der Fuhrparks des Bauhofes, der Verwaltung und der Feuerwehr zeigt die Anschaffung von diversen Elektrofahrzeugen. Für die zukünftigen Haushaltsberatungen halten wir es für geboten, dass dem Rat jeweils mit dem Haushaltsentwurf eine Bestandsliste aller Fahrzeuge mit ergänzenden Angaben wie u.a. Alter, Nutzungsumfang und Einsatzart zur Verfügung gestellt wird.

Ein großes Lob möchte ich unserer Fördermittelmanagerin aussprechen, ohne deren zutun wir viele Projekte nicht umsetzen könnten. Aber es sollte allen klar sein: Neue Projekte, die nicht auf der Agenda stehen und nicht den genannten Zielen dienen, gilt es auch dann abzulehnen, wenn es hierfür Fördermittel geben könnte. Weder personelle Ressourcen noch Finanzmittel für einen Eigenanteil stehen zur Verfügung.

Als CDU-Fraktion halten wir Aufwendungen in die Jugendarbeit für gute Investitionen. Dies gilt insbesondere für die Positionen im Haushaltsentwurf, die eigenverantwortlich von der Burggemeinde getragen werden. Aber die Steigerung der Transferaufwendung an das Kreis-Jugendamt von 4,9 Millionen Euro in 2020 über 6,4 Millionen Euro in 2022 auf nun veranschlagte 7,7 Millionen Euro ist extrem und eigentlich nicht zu stemmen. Wir haben dies hinterfragt und in einer gemeinsamen Sitzung von KISS und STG am 22. September 2022 wurden die vielfältigen Aufgaben, die in den letzten Jahren erheblich zugenommen haben, vom Kreis-Jugendamt erläutert. Die Begründung der Kostensteigerung mit „Verlagerung von Aufgaben in den Jugendetat“ war unseres Erachtens jedoch irreführend, da es weder für uns erkennbare Kostenentlastungen an anderer Stelle gibt noch um einen einmaligen Effekt.

Jetzt wiederhole ich mich: Angesichts der steigenden Aufgaben des Kreisjugendamtes und der dadurch bedingten dramatischen Steigerung der Beträge, die von der Burggemeinde an das Kreis-Jugendamt aufgebracht werden müssen, vermissen wir die entsprechende Anpassung bei den Schlüsselzuweisungen.Seit Jahren beobachten wir, dass die Personalausgaben der Burggemeinde massiv ansteigen. Und die Berichte über die laufenden Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst lassen befürchten, dass der Haushaltsansatz nicht ausreicht. Bei der Ausweisung neuer Stellen müssen wir also Zurückhaltung üben. Dem kommen Verwaltung und Rat nach. Der Stellenplan im Haushaltsplan wurde in der Personalkommission erörtert und wird von uns akzeptiert.

Ein kurzer Blick auf die andere Seite des Haushalts: Bei den Einnahmen sind Verbesserungen hilfreich, seien es Preise bei Grundstücksverkäufen, die Neuansiedlung von Gewerbesteuerzahlern oder auch nur die Durchsetzung von Steueransprüchen oder von Ordnungsgeldern, die bei Verstößen gegen die ordnungsbehördliche Verordnung häufiger erhoben werden sollten. Hier sind zudem nue Ideen wie zum Beispiel die Einführung einer Tourismusabgabe zu diskutieren. Über die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer hatten wir schon im Dezember beraten und entschieden. Deshalb spare ich mir hierzu weitere Ausführungen.

Wir als CDU-Fraktion werden weiterhin darauf hinwirken, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern, unseren Kindern sowie unseren ortsansässigen Unternehmen ein Umfeld bieten, welches das Leben und Arbeiten in unserer schönen Burggemeinde attraktiv macht. Dazu gehört es, bei Investitionsentscheidungen ökologische und ökonomische Aspekte zu bedenken und in ein für unsere örtlichen Gegebenheiten angemessenes Verhältnis zu setzen.