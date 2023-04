Spargel- und Genussmarkt 2023 in Brüggen Das sind die Neuigkeiten beim Spargel- und Genußmarkt

Wie gut Spargel aus Brüggen schmeckt, das können die Besucher beim Spargel- und Genussmarkt am Montag, 1. Mai, erleben. Am Kreuzherrenplatz und in Teilen der Fußgänger werden von 11 bis 18 Uhr nicht nur Spargel und Erdbeeren von örtlichen Erzeugern angeboten. Auch weitere Stände versprechen Kulinarisches und bieten Schönes. „Wir wollten das Profil des Spargelmarkts im Vergleich zum drei Wochen später stattfindenden Pfingstfest stärker betonen“, sagt Citymanagerin Miriam Jansen. So gibt es etwa Liköre von Prinz, Gewürze, Bier von Walter Bräu und Kaffeespezialitäten aus der Ape von Marie Ridgeway aus Niederkrüchten, Süßes vom Imker und zwei Käse-Anbieter.