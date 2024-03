Im Rat offengelegt Was Brüggens Bürgermeister Frank Gellen nebenbei verdient

An die Gemeindekasse muss Gellen von den so erzielten Nebeneinnahmen nichts abgeben. Dazu heißt es in der Vorlage für den Rat: „Einnahmen aus Nebentätigkeiten werden gemäß § 13 Abs. 2 der Nebentätigkeitsverordnung erst ab einem Betrag über 11 126,27 Euro an die Gemeindekasse abführungspflichtig.“ Die Angaben zu den Nebeneinkünften hat Brüggens Bürgermeister freiwillig gemacht. So ist in der Vorlage zu lesen: „Obwohl es keine eindeutige gesetzliche Regelung gibt, die eine Veröffentlichung der Nebentätigkeiten und der daraus erzielten Einnahmen verbindlich vorschreibt, legt Bürgermeister Frank Gellen diese aus Transparenzgründen mit dieser Vorlage offen.“ Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Offenlage laut Korruptionsbekämpfungsgesetz erst, wenn die Nebeneinkünfte den in der Rechtsverordnung angegebenen Höchstbetrag übersteigen. Die Gremientätigkeiten des Bürgermeisters sind unter den Personenangaben im Ratsinformationssystem Brüggen einsehbar unter https://ris.brueggen.de