Freizeit in Brüggen Was Brüggen zu den „Reisemobiltagen 2023“ bietet

Auch in der Umgebung gibt es einiges zu entdecken: So lädt Geldern zu einem Reisemobilfest mit einer Mobilitätsschau und einem Trödelmarkt für Reisemobilisten in die Innenstadt ein. Laut Niederrhein Tourismus ist zudem in vielen Orten ein kostenfreier Brötchenservice für Camper geplant. In Kempen sind Führungen vorgesehen. Im Bergbaumuseum Hückelhoven, im städtischen Museum Kalkar oder in der Hohen Mühle Uedem ist der Eintritt kostenfrei, ebenso im Schwimmbad „Wasserstraelen“ in Straelen.