Neue Wählergemeinschaft „Wir“ in Brüggen : Warum die Wählergemeinschaft mit Kleeblatt wirbt

René Bongartz (r.) und Joachim Kassek stellen eines der Großplakate der neuen Wählergemeinschaft „Wir“ auf. Sie hat sich erst Anfang August gegründet. Foto: Daniela Buschkamp

Interview Brüggen Die Wählergemeinschaft „Wir“ gehört zu den neuen Parteien bei der Kommunalwahl in Brüggen. Gegründet hat sie sich erst Anfang August. Was sie erreichen will.

Die Wählergemeinschaft „Wir“ hat sich erst Anfang August gegründet. Wie viele Sitze im künftigen Gemeinderat wollen Sie erreichen?

Auf Gemeindeebene gibt es keine Umfragen, wie die Menschen wählen würden. Wir haben bisher keine Idee, wie das Ganze enden kann. Intern wurden bereits Wetten darüber abgeschlossen, was passiert, wenn wir drei, vier oder fünf Ratsmandate holen. Es hat sehr wagnisreiche Wetten gegeben, da könnte es viel zu lachen geben.

Info Sieben Parteien stellen sich zur Wahl Bewerber für Wahl In Brüggen ist die Wählergemeinschaft „Wir“ mit teilweise ehemaligen Ratsvertretern von Bündnis 90/Die Grünen ebenso neu dabei wie „Die Partei“. Zudem treten CDU, SPD, FDP, Bündnisgrüne und die Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft (UBW) an. Die AWB hat verzichtet.

Wollen Sie ihre Wähler durch die Kandidaten oder über Inhalt gewinnen?

Coole Frage. Durch beides. Wir hatten zwar nur wenige Wochen Zeit, um ein Team zusammenzustellen. Aber wir konnten Menschen gewinnen, die ein beeindruckendes Themenspektrum mitbringen –- von sozialem Engagement über Natur- und Tierschutz, Kultur, dem Einsatz für Menschen mit Behinderungen bis zu beruflicher Expertise für Gewässer, Bildung oder Wirtschaft. Wir haben jedes Thema mit einem Menschen besetzt.

Sie bezeichnen sich selbst als „grünbürgerlich“: Zielt das auf die politische Vergangenheit einiger Aktiver ab oder ist es eher eine Ansage an die grüne und die bürgerlichen Parteien in Brüggen?

Wir sind ja aus der Politik heraus gestartet (René Bongartz war Fraktionschef der Bündnisgrünen, Bilo Schmitz war sachkundige Bürgerin). Wir haben uns gefragt: Was wollen wir tun? Was sind die positive Erfahrungen aus der Ratsarbeit, was wollen wir anders machen, wo können wir aus den Fehlern der anderen lernen. Dabei ist „grünbürgerlich“ herausgekommen. Mit den Bündnisgrünen teilen wir das Thema gesellschaftliche Nachhaltigkeit, nicht aber deren Radikalität. Wir wollen verbindlich und verlässlich sein wie die CDU, jedoch deutlich agiler und progressiver. Aber Sie haben natürlich nicht unrecht: Die Vorlieben für diese Ansätze liegen in der politischen Vita einiger unserer Kandidatinnen und Kandidaten. Als Wählergemeinschaft sind wir ein überparteiliches Angebot, das es in Brüggen noch nicht gibt. Wir wissen aber nicht, wie die Menschen darauf reagieren werden.

Warum haben Sie als Symbol ein dreiblättriges Kleeblatt gewählt?

Sie glauben gar nicht, wie viel Bedeutung in diesem Symbol steckt! Das Kleeblatt ist sowohl grün als auch bodenständig, womit wir wieder bei „grünbürgerlich“ wären. Und die drei Blätter symbolisieren Brüggen, Bracht und Born sowie den Gedanken, dass das Ganze nichts ohne seine drei Teile wäre, aber nur die drei gemeinsam ein Ganzes ergeben. Das ist eigentlich schon fast zu viel für so ein kleines Kleeblatt, oder?

Gibt es immer noch zu viel Konkurrenz zwischen den einzelnen Gemeindeteilen?

Oh nein, ganz im Gegenteil! In der Vergangenheit gab es immer wieder Ansätze, es allen recht und damit alle gleich machen zu wollen. Dabei haben unsere Ortsteile alle ihre eigenen liebens- und bemerkenswerten Eigenarten: etwa Born als Naherholungsort, Brüggen mit seinem historischen Ortskern und Bracht, das für Feste wie die Mühlenweihnacht oder den Karneval am Nelkensamstag über die Kreisgrenzen hinaus bekannt ist. Auch bis in die Honschaften haben wir viele tolle Sachen. Das dürfen wir ruhig mal herausstellen. Unser Ziel ist, Stolz auf das Kleeblatt Brüggen, Bracht und Born zu entwickeln, statt Unterschiede herauszustellen.

