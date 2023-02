Abstimmung zum Haushaltsentwurf 2023 in Brüggen Darum lehnt die UBW den Haushaltsentwurf 2023 ab

Die UBW hat im Vorfeld der letzten Haupt- und Finanzausschusssitzung einige Vorschläge gemacht, bestimmte haushaltsrelevante Ausgaben zu verschieben und bestimmte zusätzliche Ausgaben im überschaubaren Rahmen zu tätigen. Was die zusätzlichen Ausgaben angeht, hat die UBW Fraktion einen Vorschlag gemacht, ehrenamtlichorganisierte Veranstaltungen finanziell stärker zu unterstützen. Hierzu haben wir ein zusätzliches Unterstützungsbudget in Höhe von 20.000 Euro vorgeschlagen, über das der Kulturausschuss gemeinsam mit der Verwaltung verfügen könnte. Dieser Vorschlag ist von der Verwaltung nicht zur Beratung gestellt worden. Nur auf ausdrücklicher Nachfrage von Seiten der UBW-Fraktion sind unsere Vorschläge kurz erwähnt und seitens der Verwaltung quasi beiseite gewischt worden. Das Ergebnis ist aus der Sicht der UBW und aus der Sicht zahlreicher Ehrenämtler in Brüggen, Born und Bracht enttäuschend.

Schon im letzten Haushaltsjahr hatte die UBW einen ähnlichen Vorschlag zur finanziellen Stärkung des kulturellen Lebens und des ehrenamtlichen Engagements gemacht, der bedauerlicherweise ebenfalls keine Unterstützung fand. Das finden wir sehr enttäuschend.

Meine Damen und Herren! Das diesjährige Haushaltsdefizit fällt – nach den jüngsten aktualisierten Daten – zwar noch relativ moderat aus. Dennoch bietet die gesamtwirtschaftliche und die gemeindeimmanente Entwicklung leider insgesamt Anlass zur Sorge. Die kommenden Jahre werden für die Gemeinde gewaltige finanzielle Herausforderungen mit sich bringen. Die hohe Inflation, die Zinssteigerungen für Kredite, die kaum kalkulierbaren Folgen des Ukraine-Krieges…. Was hier an Kosten und Kostensteigerung auf uns als Gemeinde zukommt, ist noch gar nicht absehbar. Nach Auffassung der UBW bedarf es daher einer soliden und angemessenen sowie insgesamt eher zurückhaltenden Ausgabenpolitik. Bereits angedachte Großprojekte, etwa im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, müssen nach unserer Meinung durchaus nochmal auf den Prüfstand. Wir dürfen uns hier nicht von Fördersummen blenden lassen, dann die von der Gemeinde selbst zutragenden Finanzierungsanteile sind nicht unerheblich und können – gerade auch vor dem Hintergrund unkalkulierbarer Preissteigerungen – leicht aus dem Ruder geraten. Hier reden wir nicht über 20.000 Euro, sondern über Millionenbeträge!

Auch bei einem möglichen Bau eines Schwimmbades sollte zunächst genauestens darauf geachtet werden, welche Fördergelder vom Land oder Bund derzeit und auch perspektivisch zur Verfügung stehen. Nach Auffassung der UBW ist hier ein finanziell überschaubarer Bau eines Lehrschwimmbeckens der zielführendste Weg – wir haben bereits des Öfteren darauf hingewiesen.

Noch wichtiger als die Umsetzung zahlreicher kostenintensiver Großprojekte ist für uns als Wählergemeinschaft aber die Aufrechterhaltung und die finanzielle Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements zur Aufrechterhaltung des kulturellen Lebens in allen drei Ortsteilen. Diese Unterstützung des Ehrenamtes kommt nach unserer Auffassung im vorliegenden Haushaltsentwurf viel zu kurz.

Deshalb wird die UBW-Fraktion der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023 nicht zustimmen. Sollte es heute zu einer mehrheitlichen Ablehnung des Haushaltes 2023 kommen, sind wir gerne gesprächsbereit, konstruktive und transparente Kompromisse zu suchen und zu finden.

Den Stellenplan 2023 werden wir allerdings unterstützen und mittragen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!