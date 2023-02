Abstimmung zum Haushaltsentwurf 2023 in Brüggen FDP hat „Bauchschmerzen“, aber trägt Etatentwurf mit

Sehr geehrte Damen und Herren,

als letzte Fraktion haben wir nun die Möglichkeit, noch einige Bemerkungen zu dem uns vorgelegten Haushaltsentwurf zu machen.

Was soll man zu diesem Haushaltsentwurf sagen?

Der Haushalt hat in unseren fraktionsinternen Beratungen für Kopfschmerzen gesorgt und wird dies auch nach der Verabschiedung des Haushaltes am heutigen Abend tun. Für uns ist es wichtig, dass die Feuerwehrgerätehäuser, die Schulen, die Kindergärten, die Vereine und ganz besonders ein Sport- und Schulschwimmbad im Gemeindegebiet in der Prioritätenliste ganz vorne stehen. Hier müssen in den kommenden Jahren große Summen aufgebracht werden, die den Haushalt stark belasten werden.

In unserem Haushalt steht die Investition in ein neues Schwimmbad. Diese geplante Investition schleppen wir nun bereits seit Jahren immer wieder mit durch die Haushalte, aber passiert ist bisher nichts. Nun sind bereits die ersten beiden Monate dieses Jahres um, also liegen noch spannende weitere 10 Monate vor uns, um endlich in diesem Haushaltsjahr diesen Posten auch aktiv zu schalten und tätig zu werden.Wir erkennen keine mögliche gemeinsame Realisierung mehr mit Niederkrüchten bei diesem Thema. Wann nehmen wir daher endlich das Geld in die Hand, um das Schwimmen für die Zukunft in unserer Gemeinde für die Schulen und Vereine zu sichern? Nur der reine Haushalts-Posten bringt uns noch kein neues Schwimmbad, es müssen endlich Entscheidungen getroffen werden.

Ich werde nun nicht darauf eingehen, dass es aus Niederkrüchten auch weiterhin keine Klarheit zu diesem Thema geben wird. Zwar wird von den Befürwortern des interkommunalen Bades vorgetragen, dass es einen bestehenden Ratsbeschluss gibt, dass ein interkommunales Bad gebaut werden soll. Aber was hindert dann Niederkrüchten daran, endlich mit uns gemeinsam zur Grundsteinlegung einzuladen und das Geld in die Hand zu nehmen? Wir können und sollten für uns endlich entscheiden und müssen nicht mehr auf andere warten!

Wenn wir uns das integrierte Handlungskonzept und somit die Veränderungen in der Fußgängerzone und die darin einbezogenen Plätze ansehen, sehen wir viel Ehrgeiz diese Dinge umzusetzen, diesen Ehrgeiz und Mut wünschen wir uns auch beim Thema Schwimmbad.

Was wir jedoch bei all den Ausgaben, die wir tätigen wollen, feststellen müssen ist, dass die Gemeinde ein Einnahmenproblem hat. Unserer Meinung nach wird sich mit den Einnahmen zu wenig beschäftigt.

Bislang gibt es nur zwei Lösungen: Zum einen wurden Baugebiete ausgewiesen und durch den Verkauf von Grundstücken Einnahmen generiert und die zweite Lösung ist die Erhöhung der Grundsteuer, da sich die Gemeinde damit finanziert. Sicher wird mit den Einnahmen der Gewerbesteuern spekuliert, die wir auch entsprechend festlegen.

Kreditaufnahmen sehen wir nicht als reine Einnahmen, da diese über Jahre zurückgezahlt werden müssen. Bevor wir uns nicht mit dem Generieren von weiteren Einnahmen auseinandergesetzt haben, können wir keine Ausgaben tätigen. Wir müssen darüber nachdenken, welche Einnahmequellen in der Gemeinde neben Steuern generiert werden können, um all die Vorhaben dauerhaft finanzieren zu können.

Wir sehen immer wieder schöne Konzepte, die mit Fördergeldern locken und mit dem Argument verbunden sind, dass man die Vorhaben niemals mehr so günstig realisieren könne. Wenn es 100-pozentige Förderungen gäbe, wäre das nachvollziehbar. Jedoch sind es immer wieder Anteile, die von Seiten der Gemeinde selbst aufgebracht werden müssen und das summiert sich schnell zu großen Summen. Wir stellen uns auf der Ausgabenseite die Frage, ob die Gemeinde tatsächlich die Burg kaufen muss, mit all den Pflichten und damit verbundenen Kosten, die als Eigentümer auf uns zukommen, nur weil sie das Wahrzeichen der Gemeinde ist.

Müssen wir die Fußgängerzone und die dazugehörigen Plätze in dem Maße tatsächlich umbauen, wie es geplant ist? Wir wollen nicht falsch verstanden werden, wir sind nicht gegen gewisse Maßnahmen, aber stellen uns die Frage ob wir diese tatsächlich in dem Umfang durchführen müssen wie man es sich erträumt oder gehen wir hier nochmals in uns und versuchen vielleicht auch einmal mit weniger zufrieden zu sein als immer die Kürvariante zu wählen.

Diese und ähnliche Fragen stellen sich nicht nur wir, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger.

Ja! Unsere Gemeinde muss zukunftsfähig gemacht werden, aber unsere Vorstellung in Bezug auf die Zukunft der Gemeinde sieht nicht an allen Stellen notwendige Veränderungen. Die zu Beginn der Rede angesprochenen Prioritäten sollten angegangen werden und dabei auch die Leistungsfähigkeit der Verwaltung im Auge behalten werden. Wir können noch so viel in den Haushalt hineinschreiben und entscheiden, wenn die Verwaltung jedoch drei bis vier Großprojekte gleichzeitig vorantreiben soll, wird dies nicht realistisch sein. Der vorgelegte Haushalt bereitet uns wie bereits erwähnt Kopfschmerzen und wird dies auch weiterhin tun, da wir nicht davon überzeugt sind das wir all diese Dinge so realisieren können, ohne in Zukunft in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen. Zwar hat sich das Defizit des vorgelegten Haushaltes verbessert, aber dennoch bleibt es dabei, dass wir mehr Geld verbrauchen als wir einnehmen. Die Ausgleichsrücklage bekommen wir nicht mehr aufgefüllt.

Unsere großen Prioritäten stehen im Haushalt und sind uns wichtig.

Dem vorgelegten Haushalt werden wir ausdrücklich mit deutlichen Bedenken zustimmen. Am Ende möchte ich unsere Bedenken mit dem nachfolgenden Zitat unterstreichen: „Die Pflicht zum Haushaltsausgleich geht allen anderen Pflichten vor, weil auf die Dauer keine Pflicht mehr erfüllt werden kann, wenn der Haushaltsausgleich nicht gelingt“ Janberd Oebbecke, deutscher Rechtswissenschaftler. Mit diesem Zitat ist unser Ziel klar genannt. Ein Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren ist notwendig, sonst werden wir den Weg einem solchen Haushalt zuzustimmen nicht mehr mitgehen können. Wir hoffen, dass alle Fraktionen und die Verwaltung gemeinsam daran arbeiten werden, um eine solide finanzielle Basis für die Zukunft der Gemeinde zu schaffen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Andreas Bist, FDP-Fraktionsvorsitzender