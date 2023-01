Premiere in Brüggen-Bracht So lief das erste Unternehmer-Forum

Darauf hat der Gastgeber „House of Energy“ einige Antworten gefunden. Neben den ungewöhnlichen Sozialräumen sind es etwa betriebliche Altersvorsorge, Möglichkeiten für Homeoffice oder Firmenwagen. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter sei wichtig, sagen Oliver Lück und Daniel Koren; Stefan Schmitz fehlte wegen Krankheit. Und zufriedene Mitarbeiter seien die besten, um neue Kollegen zu werben: Wer einen neuen Mitarbeiter wirbt, erhält beim „House of Energy“ eine Brutto-Prämie in Höhe von 1000 Euro. Um Fachkräftemangel zu vermeiden, setze man auf eigenen Nachwuchs. Aktuell würden in Verwaltung und Handwerk sechs junge Menschen ausgebildet.