28. Oktober in Brüggen „Walk and Meet“ mit Bernd Stelter gewinnen

Am Samstag, 28. Oktober, kommt Bernd Stelter mit seinem Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ nach Brüggen. Wie immer bei seinen Auftritten reist er frühzeitig an. Bis vor einem Jahr sahen die Stunden vor dem Auftritt etwa so aus, erzählt Bernd Stelter: „Ich war am Nachmittag im Hotel, schlief ein Runde, machte den Soundcheck und spielte mein Programm.“ Wenn ihn später jemand fragte, wie ihm die Stadt gefallen habe, in der er aufgetreten sei, dann konnte er keine Antwort darauf geben. Denn er hatte kaum etwas davon gesehen.