Brüggen : Ergebnisse in Burggemeindehalle

In der Burggemeindehalle findet eine Wahlergebnispräsentation statt. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Anders als in Schwalmtal und Niederkrüchten ist in Brüggen eine Präsentation der Ergebnisse der Kommunalwahl für Sonntag, 13. September, geplant. Was Interessenten jetzt wissen müssen.

Am Sonntag, 13. September, plant die Gemeindeverwaltung Brüggen eine Wahlergebnispräsentation in der Burggemeindehalle am Kreuzherrenplatz. Dabei gelten die bedingungen der Corona-Schutzverordnung. Es stehen begrenzt Sitzplätze zur Verfügung, eine Registrierung ist deshalb unverzichtbar. Besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, der Zugang wird kontrolliert. Auf Hygieneregeln wie Handdesinfektion, Verzicht auf Händeschütteln und Umarmungen, ist zu achten. Die Wahlergebnisse sindonline zu finden unter: https://wahl.krzn.de/kw2020/wep210/

Info Die Halle wird ab 18 Uhr geöffnet sein, erste Ergebnisse werden ab 18.45 Uhr erwartet. Verbindliche Anmeldung mit Namen und Anschrift per E-Mail an: wahlen@brueggen.de oder unter Ruf 02163-5701666 unerlässlich.

(busch-)