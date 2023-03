Großes Musikfestival auf Burg Brüggen Vorverkauf für „Brüggen Klassiker“ beginnt

Citymanagerin Miriam Jansen hofft auf „rund 800 Besucher pro Tag“. Eine Rechnung, die bei gutem Wetter aufgehen könnte. So sind die beliebten „Summer night vibes“ mit DJ Wombel etwa auf den Samstag ab 20 Uhr gelegt worden. An diesem Tag lockt die Formation „SahneMixx“ um Hubby Scherhag mit ihrer Udo-Jürgens-Tribute-Show auf die Bühne an der Burg. An einem weißen Piano werden die Hits von Udo Jürgens präsentiert. „Wenn man die Augen schließt, meint man, Udo Jürgens zu hören“, schildert Jansen ihren Eindruck. Ob auch der legendäre weiße Bademantel zu sehen sein wird, das konnte Jansen vorab nicht versprechen. Am Freitag wird die Rockformation „Egoecho“ aus Viersen, Duisburg und Düsseldorf den Zuschauern ab 20 Uhr einheizen, gefolgt von Rollo Rudnik V.I.P. Classics. Dabei sein wird auch der frühere Electric-Lights-Orchestra-Gitarrist Phil Bates.