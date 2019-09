Brüggen : Vortrag und Konzerte mit Harmonium-Musik

Brüggen Die Burg Brüggen und die St.-Nikolaus-Kirche in Brüggen sind die Spielorte des dritten europäischen Harmoniumfestivals von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. Oktober. Um das Programm hat sich erneut Harmoniumrestaurator Klaus Langer gekümmert.

Am Samstag, 5. Oktober, können sich die Zuhörer ab 15 Uhr nach Frankreich entführen lassen. In einer „Liaison extraordinaire plus...“ erklingt Musik von Debussy bis Édith Piaf, gespielt von Christoph Lahme am Harmonium und Oliver Drechsel am Klavier. Viola Gräfenstein ergänzt dazu poetische Texte aus und über Frankreich. Der Abend ab 19.30 Uhr gehört den Brüdern Tom und Jonathan Scott, die international als bestes Harmonium-Piano-Duo gelten. Neben Originalkompositionen und Bearbeitungen wie Debussys „Suite Bergamasque“ und Dukas‘ „Zauberlehrling“ präsentieren sie die Uraufführung eines Werkes von Tom Scott.