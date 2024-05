15. Juni in Gärtnerei in Brüggen Vortrag am Veteranentag erinnert an Kosovo-Krieg

Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an den „Wünschewagen NRW“. Dies ist eine Initiative des Arbeiter- Samariter-Bunds: Er setzt drei Fahrzeuge ein, um die letzten Wünsche unheilbar kranker Menschen erfüllen zu können. Der caritative Einsatz wird in der Gärtnerei über den 15. Juni hinaus fortgesetzt: Am 22. Juni gibt es dann auf dem Gelände des Mediterranea einen Tag rund um das Thema Krebs. Ab 10 Uhr geht es dann um Aufklärung, Prävention und Information. Mit dabei ist unter anderem der Brüggener Hospizverein Zapuh, der Eisvogelverein aus Berlin, die Stefan Morsch Stiftung für eine Typisierung der Stammzellenspender sowie ein Wünschewagen. „Musikalisch werden wir ab 11 Uhr von Cäcilia Brüggen, die uns unterstützen möchten, und ab 13 Uhr durch die Band „By a Rich Horn“ begleitet. Unsere Cocktailbar wird öffnen, der Erlös wird ebenfalls gespendet, die Tafel Brüggen wird Würstchen grillen“, kündigt Thönnißen an.