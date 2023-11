Hauptverkehrsader in Brüggen Vorarbeiten für Umbau Borner Straße

Wie geht es jetzt weiter? Vor Weihnachten werde die beauftragte Baufirma im Bereich des Kreisverkehrs bei Lidl bis zum Vennmühlenweg erste Arbeiten im Straßenbereich ausführen, teilte Houbertz in der Ratssitzung mit. Im Vorfeld hierzu seien kleinere Arbeiten notwendig. So sollen etwa insgesamt sieben Bäume gefällt werden. Damit der Verkehr auf der Borner Straße nicht allzu sehr beeinträchtigt wird, plant die Verwaltung, zwei der Bäume sonntags fällen zu lassen – also dann, wenn die Straße nicht so stark befahren ist. Am Sonntag, 5. November, stehen Fällarbeiten an der Ecke Hagenkreuzweg an; am Sonntag, 12. November, an der Ecke Weihersfeld.