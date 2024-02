Tanzstudio in Brüggen Vor 25 Jahren gründete Rachel Teuwsen ihre Tanzschule

Vor 25 Jahren gründete Rachel Teuwsen 19,75 in England geboren, ihre erste Ballettschule in Deutschland. Zu Beginn trug sie den Namen „Dance School Moores“, später „Studio 1A“. Ein Name, der sich aus dem früheren Standort der Schule an der Klosterstraße 1a in Brüggen ergab. Teuwsen hat ihn beibehalten, auch wenn sie zurzeit über keinen eigenen Raum für ihre Angebote nutzt, sondern an verschiedenen Standorten in Brüggen, Schwalmtal, Nettetal oder Wegberg unterrichtet.