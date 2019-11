Kreis Viersen : Brüggen verzichtet auf Klimanotstand

Viersen Auch die Viersener Stadtverwaltung will keinen Klimanotstand ausrufen. Darüber wird nächste Woche im Rat abgestimmt.

In Brüggen diskutierten die Mitglieder im Ausschuss für Bauen und Klimaschutz das Thema kontrovers. Die Bündnisgrünen hatten den Antrag eingebracht, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrich Siewert erläuterte ihn in der Sitzung und nannte Beispiele für die Klimawandel wie den Tornado über Viersen-Boisheim. Deshalb müsse man handeln. Zu den Vorschlägen gehörten etwa Baumpflanzungen, der Ausbau des Busangebots und die Vermeidung von Schottergärten. Zudem sollten alle Ratsentscheidungen auf ihre Auswirkungen auf das Klima analysiert werden. Renate Kirsch vom Bauamt stellte vor, was die Burggemeinde bereits tut. So wird etwa das Klimaschutzkonzept fortgeschrieben. Der Begriff „Klimanotstand“ wurde als nicht zutreffend für Brüggen gegen drei Stimmen der Bündnsigrünen abgelehnt.