Bei Mellerud in Brüggen Drei Verletzte bei Arbeitsunfall mit Chemikalien

Feuerwehr und Polizei sind am Montag, 11. März, um kurz nach 11 Uhr an den Bernhard-Röttgen-Waldweg in Brüggen gerufen worden. In einer Halle des Spezialreiniger-Herstellers Mellerud, berichtet die Polizei, sollten sich zwei Flüssigkeiten gemischt haben, bei deren Reaktion miteinander Chlorgas entstanden war. Da der Feuerwehr-Löschzug Brüggen über keine für den Umgang mit Chemikalien besonders geschulten ABC-Kräfte verfügt, wurden solche aus einer Einheit hinzugezogen, die aus Viersener und Nettetaler Feuerwehrleuten besteht. Das Firmengelände und die Bundesstraße 221 zwischen Boisheimer Straße und Hochstraße wurden für mehrere Stunden gesperrt.