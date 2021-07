Unternehmen in Brüggen : US-Amerikanischer Konzern übernimmt Vliepa in Bracht

US-Amerikanischer Konzern übernimmt Vliepa in Bracht

Unternehmen in Brüggen

Die Firmengebäude von Vliepa an der Straße Heidhausen in Brüggen-Bracht. Dort arbeiten aktuell etwa 70 Mitarbeiter. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Ein Konzern aus den USA übernimmt mit der Vliepa GmbH in Brüggen-Bracht einen Mittelständler mit 70 Mitarbeitern. Der Spezialist für Beschichtungstechnologie erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro.

Die Vliepa GmbH beschäftigt insgesamt etwa 70 Personen und erzielte 2020 über 25 Millionen Euro Umsatz. „In den nächsten Monaten werden wir zusammenarbeiten, um unsere jeweiligen Unternehmen besser zu verstehen und herauszufinden, wie sie sich ergänzen. In der Zwischenzeit wird der Betrieb wie üblich funktionieren, um den Verpflichtungen für 2021 nachzukommen. Wir sehen zum aktuellen Zeitpunkt keinen Stellenabbau im Zusammenhang mit diesem Vorgang vor. Wir haben uns mit diesem Übereinkommen das Ziel gesetzt, voneinander zu lernen und auf einem vielversprechenden Markt in Deutschland und darüber hinaus zusammenzuwachsen“, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage.

„Diese Übernahme, die eine wertvolle Ergänzung darstellt, unterstützt unsere globale Strategie mit dem Ziel, die Wertschöpfungskette in zügig wachsenden Märkten tiefer zu integrieren“, meinte Marcio Sandri, Präsident der Sparte Composites von Owens Corning. „Mit dem Erwerb bauen wir die Beschichtungskapazität für unsere Kunden in der Dämmstoffindustrie aus und unterstützen die Umstellung von herkömmlichen Baustoffen auf innovative, mit Glasfasern veredelte Lösungen.“

Seit der Akquisition ist Owens Corning Eigentümer von zwei Fertigungsanlagen in Brüggen-Bracht. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. „Ich freue mich über die neuen Chancen, die Owens Corning uns bietet“, sagte Eric Schillings, Geschäftsführer der Vliepa GmbH. „Mit den breit gefächerten Unternehmenskompetenzen und der marktführenden Position hilft uns Owens Corning, in unseren Märkten zu expandieren und unser Wachstum zu beschleunigen. Ich bin sicher, dass Vliepa in der neuen Organisation eine vielversprechende Zukunft erwartet.“