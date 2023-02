Kultur aus Partnergemeinde Beesel Ungewöhnliche neue Ausstellung in Burg Brüggen

Dichter verdichten Sprache. So weit, bis alles Überflüssige getilgt ist und die Quintessenz des Inhalts offensichtlich wird. Wenn die Zeilen von Gedichten weiß auf schwarz gedruckt an der Wand hängen, wird die verdichtete Sprache zum Sprachbild. Statt Bilder sind Gedichte zu sehen in der neuen Ausstellung in Burg Brüggen, die am Sonntag, 12. Februar, 12 Uhr, im Kultursaal eröffnet wird.