Brüggener braucht Knochenmarkspende Jetzt kämpft die Bruderschaft für Holger Hillebrand

Brüggen/Niederkrüchten · Wer dem an Blutkrebs erkrankten Brüggener Polizisten Holger Hillebrand (56) und anderen Betroffenen helfen will, kann dies am Samstag, 16. Dezember, bei einer Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei tun.

14.12.2023 , 17:00 Uhr

Holger Hillebrand, Bezirksdienstbeamter in Brüggen und Niederkrüchten, braucht eine Knochenmarkspende. Foto: Polizei Kreis Viersen

Von Birgit Sroka