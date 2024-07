Zwei Vereine, zwei Orte, ein Prinzenpaar Der Karneval macht‘s möglich

Die Burg Garde Brüggen 2011 und die Prinzengarde Maak Möt Niederkrüchten von 1987 rücken zusammen. Mit Stephan Moers, erster Vorsitzender der Burggarde, und Diana Moers, zweite Vorsitzende der Prinzengarde Niederkrüchten, gibt es erstmalig in der jecken Geschichte der beiden Vereine ein gemeinsames Prinzenpaar. Am 23. November werden sie bei der ersten offiziellen Präsentation um 19.11 Uhr in der Begegnungsstätte Niederkrüchten proklamiert. Nun bereits vorgestellt wurde das Prinzenpaar bei einem Treffen in der Burg Brüggen den beiden Bürgermeistern Kalle Wassong (Niederkrüchten) und Frank Gellen (Brüggen).