Wachsamer Anwohner in Brüggen Unbekannte brechen mehrere Zigarettenautomaten auf

Gleich zwei Zigarettenautomaten sind an der Boerholzer Straße in Bracht aufgebrochen worden. Derzeit ist laut Polizei aber noch nicht bekannt, wie die beiden Automaten geöffnet wurden. Ein Zeuge gab an, dass seine Hunde gegen 1.30 Uhr am Donnerstag, 8. Februar, anfingen zu bellen. Als er nach draußen sah, habe er Umrisse von Personen vor dem Automaten gesehen.