Kriminalität in Brüggen Unbekannte brechen in Kindergarten-Wohnwagen ein

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, 27. Oktober, 14.30 Uhr bis Montag, 30. Oktober, 7.30 Uhr in einen Wohnwagen eingebrochen, der an der Brachter Straße in Brüggen steht. Das berichtet die Polizei. Der Wohnwagen gehöre einem Kindergarten und werde als Lager- und Aufenthaltsraum genutzt. Die Täter hebelten nach Polizeiangaben die Tür des Wohnwagens auf und entwendeten diverse Werkzeuge, die jetzt für die pädagogische Arbeit fehlen. Das Kriminalkommissariat bittet um Hinweise. Wer die Tat oder etwas Verdächtiges im genannten Zeitraum im Bereich Brachter Straße beobachtet hat, kann das der Polizei unter Telefon 02162 3770 melden.