Umbau im Rathaus Kampf gegen Platzmangel im Rathaus Brüggen

Brüggen · In Brüggen fehlt Platz in Bürgerservice und Rathaus. Dagegen soll ein groß angelegter Umbau helfen. Davon betroffen sind auch die Oebeler Kapelle im früheren Kreuzherrenkloster und der Sitzungssaal. Was sich ändert.

02.02.2023, 14:00 Uhr

Das Rathaus im Brüggener Zentrum soll erweitert werden. Dafür wird ein angekaufter Teil des früheren Kreuzherrenklosters genutzt. Foto: Daniela Buschkamp