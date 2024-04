Überraschendes Problem in Brüggen Umbau der Borner Straße dauert erheblich länger

An der ursprünglich vorgesehenen Verkehrsführung im Baustellenbereich soll sich nach jetzigem Stand der Dinge durch die neue Lage aber nichts ändern. Während des Umbaus, so hieß es im November, soll die Straße einspurig befahrbar bleiben, der Busverkehr aber großräumig umgeleitet werden. Die Haltestellen an würden für die Zeit des Umbaus nicht angefahren, der Busbahnhof am Gesundheitszentrum werde zum Parkplatz des Kreuzherrenplatzes verlegt. An der Herrenlandstraße werde eine zusätzliche Haltestelle eingerichtet. Anliegende Gewerbebetriebe, so hieß in der jüngsten Mitteilung der Gemeindeverwaltung, sollen während des Umbaus mit dem Fahrzeug erreichbar bleiben.