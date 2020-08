Mehr Geld für Brüggens Sportler : TuRa plant modernes WC am Skaterpark

Klaus Lamers, stellvertretender Vorsitzender des Gemeindesportverbands Brüggen, und Hans-Willi Cüsters (r.), Vorsitzender der TuRa Brüggen, an der Sportanlage am Vennberg. Dort soll die neue öffentliche WC-Anlag gebaut werden. Foto: Ester Hädicke

Brüggen TuRa ist einer von fünf Vereinen in Brüggen, die Geld aus dem NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ nutzen. Welche Projekte in der Burggemeinde noch geplant sind.

In Brüggen plant der TSV Bracht die 100-Meter-Laufbahn zu erneuern (Kosten: 110.000 Euro); die TG Brüggen plant Pflasterarbeiten und eine Lagerhalle (Kosten: 64.700 Euro); der Borner SV Gut Schuß will eine Trennwand erneuern, die Schießbahn ertüchtigen sowie die Heizungs- und Sanitäranlagen (Kosten: 66.000 Euro); der Luftsportverein Brüggen-Schwalmtal will einen neuen Zaun und die Sanitäranlagen renovieren (23.000 Euro).

„Die Pandemie mit ihren vielen schmerzlichen Folgen hat uns einmal mehr merken lassen, wie wertvoll das Zusammenkommen bei der Freizeitgestaltung ist und wie sehr wir manche Angebote auch jetzt noch vermissen“, sagt Cüsters. Dass in dieser Zeit fünf Sportvereine in Brüggen ihre Angebote aufwerten können und dass in ganz Nordrhein-Westfalen weitere Zusagen folgen, seit ermutigend. Damit wird in die Zukunft, in die Gesundheit und in unser gutes Zusammenleben von Älteren und Jüngeren investiert“, sagt der Vereinsvorsitzende.