Am 3. Oktober Kläranlage Brüggen macht beim Maus-Türöffner-Tag mit

„Türen auf“ heißt es demnächst im Klärwerk Brüggen. Nicht etwa, weil der Betreiber Niersverband Wasser ablassen will, nein: Am Dienstag, 3. Oktober, ist im Brüggener Klärwerk „Maus-Türöffner-Tag“. Das heißt: Das Klärwerk gehört zu den Einrichtungen, die sich an diesem Tag jungen, neugierigen Besuchern öffnen, um einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren und zu erklären, wie die Dinge, die sie tun, funktionieren. Ganz im Sinne der „Sendung mit der Maus“ des WDR, der hinter dem Türöffner-Tag steht.