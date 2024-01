Neues Angebot in Brüggen Selbsthilfegruppe für Schlaganfall-Patienten

Die Bornerin Renate Köller hat die Selbsthilfegruppe „Leben nach dem Schlaganfall“ neu gegründet, in Kooperation mit dem Verein „BIS“, Selbsthilfekontaktstelle im Kreis Viersen. Gruppentreffen sind an jedem zweiten und vierten Montag im Monat in den Vereinsräumen an der Klosterstraße 5 in Brüggen geplant. Das nächste Treffen findet statt am 22. Januar. Der folgende Termin am 12. Februar fällt wegen Karneval (Rosenmontag) aus; danach geht es weiter am 26. Februar. Die Treffen beginnen jeweils um 18 Uhr und dauern mit einer kurzen Pause 90 Minuten. Dabei sollen sich Betroffene, die einen Schlaganfall erlitten haben, untereinander austauschen. „Es handelt sich um eine offene Gruppe“, sagt die Initiatorin, die selbst Schlaganfälle erlitten hat. „Ein Ein- und Ausstieg ist jederzeit möglich.“ Um eine Anmeldung vor der ersten Teilnahme bittet Renate Köller; sie ist dafür erreichbar unter der Rufnummer 02163-4826. Die Teilnahme an den Treffen ist kostenfrei.