Lehrer, Ehrenamtler und Lokalpolitiker : Trauer um Bruno Schüttler

Bruno Schüttler Bruno Schüttler kennen viele Brüggener als Lehrer und Schulleiter, Ratsmitglied, leidenschaftlichen Theater-Mann und Schriftsteller.

Bruno Schüttler ist, wie am Mittwoch bekannt wurde, gestorben. 1959 geboren, hatte der Pädagoge seit 1978 in Brüggen-Bracht eine neue Heimat gefunden und war dort vielfältig aktiv: Der verheiratete Familienvater war zunächst Sachkundiger Bürger, dann Ratsmitglied für die UBW, Journalist, Fotograf und (Krimi-)Autor sowie Regisseur und Autor beim Theaterverein Einigkeit Alst.

Von 1978 bis 1986 unterrichtete er an der damaligen Gemeinschaftshauptschule in Nettetal-Breyell. Viele Brüggener kennen ihn durch seinen Wechsel an die Kreuzherrengrundschule in Brüggen: Dort wurde Schüttler zunächst Konrektor, ab 2001 Schulleiter. Dabei setzte er sich für die Einführung neuer Medien und für die Lehrerfortbildung ein, sorgte für die Teilnahme der Brüggener Schüler am Landestheaterwettbewerb. Zudem kümmerte er sich als Zweigstellenleiter um die Kreisvolkshochschule für Brüggen und Brüggen-Bracht, war Vorsitzender der DLRG Bracht, Marktmeister der Brachter Dohlenfeste sowie Vorstand, Sitzungspräsident und karnevalistischer Lokalreporter der Brachter Wasserratten.