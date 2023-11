Feuerwehreinsatz in Brüggen Transporter bei Brand schwer beschädigt

Einsatzkräfte der Feuerwehr Brüggen haben am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr einen Brand im Führerhaus eines Kleintransporters gelöscht. Der Transporter parkte an der Herrenlandstraße. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, deuten erste Ermittlungsergebnisse darauf hin, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Die Ermittlungen dauerten aber noch an. Ein Passant hatte den Angaben zufolge das Feuer im Führerhaus des Transporters bemerkt und Feuerwehr und Polizei informiert.