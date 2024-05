Gastronomie in Brüggen Warum das Traditionsrestaurant Da Marcello geschlossen ist

Einfach haben es Restaurantbesitzer heutzutage nicht, dafür sorgen gestiegene Material- und Nebenkosten, hohe Personalkosten, aber gleichzeitig auch Personalmangel. Wenn dann die Gesundheit auch nicht mehr mitspielt, kommt man schnell an seine Grenzen. So war es auch bei Antonino Concorso. Er hat sein Restaurant in Brüggen aufgegeben, schweren Herzens. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn zu diesem Schritt.