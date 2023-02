Aufgabe nach 30 Jahren in Brüggen Laden schließt - Angebot wird fortgesetzt

Brüggen · Trotz der Corona-Pandemie stehen in der Brüggener Fußgängerzone nur wenige Geschäfte leer. In wenigen Wochen endet nach 30 Jahren die Geschichte eines lokalen Unternehmens – und wird in neuer Form weitergeführt.

21.02.2023, 16:43 Uhr

Anke Kremp zieht einen Schlussstrich. Allerdings plant die 40-Jährige ihre berufliche Zukunft als Fotografin in neuer Form, ohne Geschäft und Studio in der Burggemeinde Brüggen. RP-Foto: D. Buschkamp Foto: Daniela Buschkamp

Für Anke Kremp ist es ein harter Einschnitt: „Wir haben Monat für Monat überlegt. Doch unser Geschäft rentiert sich einfach nicht mehr.“ Die 40-Jährige ist die Tochter von Helmut Offermanns, der vor 30 Jahren sein Fotogeschäft im Brüggener Zentrum eröffnete, und gehört zum Mitarbeiter-Team. Heute ist der Laden unter dem Namen „Burg Foto Brüggen“ an der Klosterstraße 29 zu finden – aber nur noch bis März. Ein genauer Schließungstermin stehe noch nicht fest; er werde aber vermutlich in den ersten beiden März-Wochen liegen, erläutert Kremp. Des hänge unter anderem davon ab, wie der Räumungsverkauf laufe.