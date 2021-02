Gewissheit für Beistzer von vermissten Tieren : Tot gefundene Haustiere besser identifizieren

Brüggen Um Besitzer von vermissten Tieren Klarheit zu geben, haben Bauhof und Ordnungsamt in Brüggen jetzt zwei Lesegeräte erhalten. Damit können sie tot aufgefundene Tiere identifizieren.

Eine gute Nachricht für Tierbesitzer in Brüggen: Die Verwaltung hat für 105 Euro zwei Micro-Chip-Auslesegeräte angeschafft. Sie sollen von Mitarbeitern des Ordnungsamts und des Bauhofs genutzt werden, um tot aufgefundene Haustiere zu identifizieren. Damit hat die Verwaltung einen Antrag der Wählergemeinschaft „Wir“ umgesetzt. Bürgermeister Frank Gellen (CDU) berichtetet dies in der Ratssitzung am 16. Februar. Die Verwaltung wird sich auf gängigen Internetplattformen registrieren und Funde dort melden.