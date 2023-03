Freizeit in Brüggen Tierpark wird Treffpunkt für Hundebesitzer

Bereits vor der offiziellen Eröffnung am 1. April ist ein Besuch im Natur- und Tierpark Brüggen möglich. Für Sonntag, 12. März, laden die Betreiber zum Hundetag ein. Interessierte mit und ohne Hund können in der Zeit von 11 bis 17 Uhr einen Spaziergang im Gelände machen. Anders als die Fahrgeschäfte sind Spielplatz und Bistro bereits für Besucher geöffnet. Expertinnen rund um den Hund sind dabei: Hundetrainerin Judith Krasemann aus Niederkrüchten gibt Hundebesitzern Tipps und beantwortet Fragen rund um die Vierbeiner. Hunde-Physiotherapeutin Anja Bienmüller aus Schwalmtal ist ebenfalls vor Ort. Katharina Heinemann reist mit allerlei handgenähten Hundeaccessoires an. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt fünf Euro. Kinder von drei bis 14 Jahren zahlen vier Euro. Für Hunde ist der Eintritt kostenfrei.