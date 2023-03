Bürgersaal in Brüggen-Bracht war ausverkauft So mitreißend war die Pemiere beim Theaterverein Alst

Norbert schlägt vor, eine eigene Sau zu halten und später in die Kühltruhe zu verfrachten. „Schatz, ich will eine Sau, keine Zicke“, bettelt er. Während die beiden eine Sau kaufen wollen, hat sich Hofhund Josef den Riesenrammler Rüdiger von Georg geschnappt. Karin kann ihn nicht mehr retten und verfrachtet ihn in einen blutverschmierten Karton, als Selma vorbeischaut. Als Selma ein Telefonat zwischen Karin und Norbert belauscht, mutmaßt sie, dass Schwiegervater Erwin Heppner (Rolf Hamacher), der alte Nörgler, umgebracht wurde und ruft anonym die Polizei. Kurz: eine fantastische Verwicklungskomödie, die die Laienschauspieler im voll besetzten Bürgersaal mit viel Herzblut präsentieren. Als über die Sau Anita gesprochen wird, wird sie für Norberts Geliebte gehalten. Und als Psychologin Anita Amaryl (Gabi Metten) ins Spiel kommt, wird die Lage noch komplizierter. Und dann wird auch noch Metzger Hannes Wetzstein (Benjamin Optenberg) für einen Auftragskiller gehalten.