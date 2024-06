Angebot in Brüggen Wasser-Tester finden häufig gesundheitsschädliche Belastungen

Wer auf seinem Grundstück einen Brunnen betreibt und wissen will, wie es um die Wasserqualität bestellt, kann das Montag, 17. Juni, auf dem Nikolausplatz in Brüggen testen lassen. Der Verein VSR-Gewässerschutz kommt mit seinem Labormobil und untersucht Wasserproben. Den in den Kommunen des Kreises immer wieder mal angebotenen Service haben in den vergangenen Jahren nach Angaben des Vereins schon 746 Brunnenbesitzer genutzt. Sie wollten wissen, ob ihr Brunnenwasser zum Befüllen eines Planschbeckens oder zum Gemüsegießen geeignet ist. Manche interessierten sich auch dafür, ob das Wasser getrunken werden kann. Und davon ist in vielen abzuraten.