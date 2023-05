Größtes Fest der Burggemeinde Tausende beim Pfingstfest in Brüggen

Endlich wieder Kirmes, endlich wieder draußen feiern können: Die 43. Auflage des Pfingstfests in Brüggen zog Tausende Besucher an. Die Fahrgeschäfte wie Autoscooter, Raupe, Kinderkarussell oder das sich schnell drehende „Playball“ waren von unternehmungslustigen Familien und Jugendlichen besetzt. Gerade am Autoscooter tummelten sich Sonntagnachmittag Eltern mit Kindern. Sowohl die Väter als auch der mitfahrende Nachwuchs hatten ihren Spaß in dem Traditions-Fahrgeschäft. Ein weiteres Kinderkarussell lockte auf den Nikolausplatz, an dem auch Markthändler Gewürze, Knoblauch, Feinkost für Fladenbrote oder Reibekuchen anboten.