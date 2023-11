Gewinnspiel in Brüggen Einzelhändler verlosen Geld und Gutscheine

Die Stempelkarten liegen, wie Heinen berichtet, bereits in den beteiligten Geschäften aus. Gesammelt werden müssen acht Stempel von verschiedenen Anbietern, also zum Beispiel Einzelhändlern oder gastronomischen Betrieben. Pro Einkauf – egal in welcher Höhe, heißt es vom Verein – erhält der Kunde einen Stempel. Ist die Stempelkarte komplett, kann sie in die jeweilige Losbox in der Geschäftsstelle der Volksbank-Krefeld oder der Sparkasse-Krefeld in Brüggen eingeworfen werden. Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2023. Die Gewinner sollen Mitte Januar ausgelost werden.