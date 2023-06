Beim Schützenfest in Brüggen Bruderschaften marschieren auf Klompen zum Zelt

Ein heißes Schützenfest hat die St.-Nikolaus-Bruderschaft in Brüggen gefeiert. Die Märsche durch den Ort waren schweißtreibend. „Wir sind König“, hieß es bei der blauen Infanterie: König Sebastian Liebeton mit seiner schmucken Königsburg griff in seinem Zug auf vier Minister zurück. Freitag, 9. Juni, standen ihm Tim Krüger und David Mellor und am Sonntag dann Marcel Genneper und Philipp Grotzke als Minister zur Seite.