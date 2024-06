Brauchtum in Brüggen So feiern die Schützen in Born

Das Schützenfest beginnt am Freitag, 28. Juni, um 18 Uhr mit „Rock am See“. Es spielen die Nettetaler Band „Rockende Colts 2“; ab 21 Uhr die Rockcoverband „Non Plus X“. Samstag, 29.Juni, startet der Schützenball um 20 Uhr. Am Sonntag, 30. Juni, ziehen die Borner gegen 10.30 Uhr mit Nachbarbruderschaften durchs Dorf. Neu: Die Borner präsentieren auf dem Kirchplatz Serenade und Großen Zapfenstreich durch vier Musikgruppen, danach musikalischer Frühschoppen mit dem Pfarrorchester Leuth. Nahtlos schließen Klompenball und Familienfest mit DJ Posches an. Am Montag,1. Juli, ist um 17.30 Uhr im Ortskern die Königsparade und um 20 Uhr der Königsgalaball, an weiteren Abenden Musik mit „Saturn New Sound“. Am Dienstag, 2. Juli, verbrennen die Borner das Kirmesmännchen (18 Uhr), danach klingt das Fest auf dem Kirchplatz aus.