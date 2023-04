Theaterpremiere in Brüggen So wird das neue Stück der Spielschar Brüggen

Denk dran, Du bist dumm.“ So einen Satz muss man erstmal wegstecken. Ralf Prinz kann das in seiner Rolle als Hilfskommissar Harry. Der tritt in dem neuen Stück „Tot ist tot“ der Spielschar Brüggen auf – und er ist ziemlich leichtgläubig und lässt sich von jeder Frau bezirzen, was sein Urteilsvermögen über Schuld oder Unschuld trübt. Das Publikum soll dies mitbekommen, darauf achtet Regisseur René Heimes genau. Die Spielschar Brüggen ist im Probenendspurt. Am Samstag, 15. April, feiert das neue Stück Premiere.