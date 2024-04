Gelungene Premiere Spielschar Brüggen gefangen im Nagelstudio

Hoch geht es her auf der Bühne des katholischen Pfarrzentrums: In dem neuen Stück der Spielschar Brüggen wird kräftig betrogen und gemordet – und das im Schatten der katholischen Kirche! Kaum einer ist der, der er zu sein scheint. Und am Ende sind (fast) alle tot. Zwei stehen wieder auf, aber wer? Zu viel soll hier nicht verraten werden.