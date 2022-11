XXL-Baustelle in Brüggen : Neue Sperrungen wegen Kreisverkehr-Bau

In der ersten Bauphase für den neuen Kreisverkehr war lediglich in eine Richtung ein kleiner Abschnitt der Borner Straße gesperrt - vom kleinen Kreisel bis zur B 221. RP-Fotos (2): D. Buschkamp Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Rund um den Bau des neuen Kreisverkehrs an der B 221/ Borner Straße / Boisheimer Straße werden neue Sperrungen eingerichtet. An welchem Tag, dazu kann Straßen NRW aktuell noch keine Auskunft geben. Was sich ändert.

Voraussichtlich in der zweiten November-Woche ändert sich die Verkehrsführung rund um Brüggens größte Straßenbaustelle, dem neuen Kreisel zwischen Borner Straße, Boisheimer Straße (L 373) und B 221. Denn dann wird damit begonnen, die zweite Hälfte des Kreisverkehrs fertigzustellen. „Die neuen Sperrungen werden definitiv nicht am Montag errichtet“, erklärt Gregor Hürter von Straßen NRW auf Anfrage. Bisher stehe lediglich ein Starttermin in der kommenden Woche, am Dienstag oder Mittwoch, fest. Damit verzögert sich das Vorhaben erneut.

Der Straßenbaulastträger errichtet einen neuen Kreisverkehr zwischen der B 221, der Boisheimer Straße und der Borner Straße. Geschätztes Kostenvolumen: rund 1,1 Millionen Euro. Seit 29. August besteht die Baustelle, die in zwei Phasen aufgeteilt ist. Die erste Phase sollte laut Plan eigentlich am 20. Oktober beendet sein. Danach sollte in der zweiten Phase bis Freitag, 16. Dezember, gebaut werden.

Info Investition von rund 1,1 Million Euro Zwei Bauphasen Der erste Bauabschnitt hat am 29. August begonnen. Geplant war, ihn am Donnerstag, 20. Oktober, abzuschließen. Doch diesen Termin konnte Straßen NRW nicht halten. Was fertig ist Die erste Hälfte des Kreisverkehrs, die die B 221 mit der Boisheimer Sraße (L 373) verbindet, befindet sich in der Endphase. Wie es am Kreisel weitergeht Jetzt wird die Baustelle gespiegelt, um die noch fehlende Hälfte des Kreises fertigzustellen. Nächste XXL-Baustelle Wenn der neue Kreisverkehr fertig ist, folgt die nächste Großbaustelle in diesem Bereich. Dann beginnt, voraussichtlich Anfang 2023, der abschnittsweise Umbau der Borner Straße unter der Regie der Gemeindeverwaltung.

Und so geht es jetzt weiter: In der zweiten Bauphase wandert die Baustelle auf die gegenüberliegende Seite, damit der noch fehlende Teil des Kreisels errichtet werden kann. Dafür ist eine Sperrung vorgesehen des westlichen Teils der B221 und der Borner Straße. „Es gibt dort eine komplette Sperrung“, sagt Thomas Gotzen von Bauamt der Brüggener Verwaltung. Wie bereits in der ersten Bauphase ist nicht die Gemeinde Bauherrin, sondern der Straßenbaulastträger Straßen NRW.

Der Umbau an der Borner Straße Foto: grafik

Wichtig für Autofahrer und andere motorisierte Verkehrsteilnehmer: Sie können die Geschäfte und Lokale sowie das Gewerbegebiet Weihersfeld nicht mehr über die Borner Straße erreichen, sondern müssen dafür eine Umleitung über den Hagenkreuzweg und die Hochstraße nehmen. Die Schilder für die Umleitung wird Straßen NRW in der nächsten Woche aufstellen lassen.

Was sich noch ändert: Die in der ersten Bauphase komplett gesperrte Boisheimer Straße wird als Einbahnstraße in Richtung Born für den Verkehr freigegeben. Das bedeutet dann auch: Die Sportanlage „Auf dem Vennberg“ ist aus beiden Richtungen, von der B 221 und von Born aus, zu erreichen. Der Verkehr auf der B221 bleibt weiterhin einspurig; ihn regelt eine Ampel.

Sobald der große Kreisverkehr der Borner Straße zur B 221 fertig ist, geht es am nächsten Kreisverkehr weiter. Foto: Daniela Buschkamp

Geplant war zunächst, dass der neue Kreisverkehr an der B 221 bis 16. Dezember komplett fertig ist. Allerdings hat, so Straßen NRW vor neun Tagen, viel Regen für eine Verzögerug von rund sieben Tagen gesorgt.

Welche Folgen die bisherigen Verzögerungen auf den Zeitplan haben und ob sich die Fertigstellung deshalb nach hinten verschiebt, dazu konnte Gregor Hürter am Donnerstag keine Angaben machen. Auch eine Aussage, ob die Kosten im vorgegebenn Rahmen bleiben, sei zurzeit noch nicht möglich.